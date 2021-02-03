شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة دبي بنسبة 1.25% بمستهل جلسة الأربعاء بضغوط تراجع 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.25% خاسراً 34.23 نقطة ليصل إلى مستوى 2689.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 73.7 مليون سهم محققة ما قيمته 86 مليون درهم من خلال تنفيذ 1093 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.54%، فيما ارتفع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 4.99%، 0.82%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 15%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.86%، وتراجع 20 سهماً على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.6 مليون ورقة بقيمة 25.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.28%.

في سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، استقالة أبوبكر صديق الخوري، من عضوية مجلس إدارة الشركة، اعتباراً من تاريخه.

في سياق منفصل أعلنت شركة دبي للتأمين، النتائج المالية لعام 2020، وبلغ إجمالي الموجودات 1.7 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم خلال عام 2019، وبلغ إجمالي الإيرادات 919.5 مليون درهم مقابل 970.5 مليون درهم خلال العام الماضي، وبلغ صافي الربح 55 مليون درهم مقابل 75.6 مليون درهم.

في سياق آخر أعلنت إدارة بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم شركة أرامكس – ARMX بدءا من الساعة 9:30 صباحا لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء، ولحين الإفصاح عن النتائج.