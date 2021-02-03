شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تصدير 9 شحنات غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول ، أنه جاري التجهيز في مصنع إدكو لإسالة الغاز لتصدير 9 شحنات غاز مسال خلال شهر فبراير الجاري.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الشحنة الواحدة تقدر بحوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، موضحة أن تلك الشحنات تأتى ضمن تعاقدات العقود طويلة الأجل والشحنات الفورية.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

ونجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25%.

وارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال السنوات الست الماضية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجيًا والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ إنتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميًا فى ديسمبر 2019.