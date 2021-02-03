شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يسجل أعلى مستوى في عشرة اشهر -تحليل صباحي- 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى 45.50 فلس وتجاوزه ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 46.50 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عشرة اشهر، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 45 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.0 بينما مستوى المقاومة هو 47.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد