شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز المقاومة – تحليل - 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من تخطي مستوى 0.8975 والثبات فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه التصحيحي الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 0.9025 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي.

من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 0.8923 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8920 والمقاومة 0.9040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد