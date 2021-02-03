شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق انخفاض جديد – تحليل - 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية إضافية يوم أمس ليصل إلى 0.7560، لكنه يعود للاقتراب من إعادة اختبار مستوى 0.7625، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى كشرط أول لاستمرار الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يستهدف مستوى 0.7505 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً ما لم يتم اختراق مستويات 0.7625 ثم 0.7665 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7665

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط