شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول العودة إلى القناة – تحليل - 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت مزيد من التداولات الإيجابية يوم أمس ليختبر حاجز 58.00 دولار، ويحاول العودة إلى القناة الرئيسية الصاعدة، لكن سلبية مؤشر ستوكاستيك تعيق مهمة السعر بالارتفاع، بانتظار جمع عزم إيجابي يكفي لدفع التداولات لمواصلة الارتفاع والتوجه نحو هدفنا الإيجابي الرئيسي عند 60.00.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً ومرجحاً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 56.65 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد