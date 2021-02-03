شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتكبّد خسائر قوية – تحليل - 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الفضة الانخفاض يوم أمس وأكّد كسر مستوى 27.60، ليقع تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 25.50 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 27.60 والثبات فوقه من جديد سيدفع السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مناطق 29.80 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط