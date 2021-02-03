الاقتصاد

الفضة تتكبّد خسائر قوية – تحليل - 03-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الفضة الانخفاض يوم أمس وأكّد كسر مستوى 27.60، ليقع تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 25.50 بشكل رئيسي.

 

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 27.60 والثبات فوقه من جديد سيدفع السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مناطق 29.80 بشكل رئيسي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.60

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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