شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يؤكد الكسر – تحليل - 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس بسلبية قوية دون مستوى 1850.80، ليواجه ضغط سلبي إضافي متوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستويات 1820.00 ثم 1800.00 كأهداف رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1850.80 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1871.55 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط