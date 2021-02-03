شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يضغط على الدعم – تحليل - 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بشكل ملحوظ يوم أمس بعد الاقتراب من مستوى 1.2895، ليضغط على الدعم المحوري 1.2780، مع ملاحظة أن السعر يشكّل الآن نموذج قمة مزدوجة قد يدفع الزوج للانخفاض من جديد واستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، بينما يحاول المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك تقديم الدعم الإيجابي للسعر.

وبالتالي، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.2780، حيث إن كسره سيكمل النموذج السلبي المذكور ويدفع السعر نحو مستويات 1.2650 ثم 1.2590 بشكل رئيسي، بينما الثبات فوقه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2895.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2700 والمقاومة 1.2860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي