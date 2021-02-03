شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يلامس الهدف – تحليل - 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 105.20 ويستقر قربه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يحاول جمع العزم الإيجابي على الأطر الزمنية اللحظية، ليدعم فرص استمرار الموجة الصاعدة وتخطي المستوى المذكور لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب، والتي تمتد إلى 106.00 ثم 106.44.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الاختراق قد يدفع السعر لاختبار مستويات 104.40 ثم 103.95 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.40 والمقاومة 105.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد