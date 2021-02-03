شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواجه ضغط سلبي – تحليل - 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لضغط سلبي قوي يوم أمس وأجرى محاولة لكسر مستوى 1.3650، لكنه أنهى التداولات فوقه، مما يبقي على السيناريو الإيجابي فعالاً حتى الآن، بانتظار التوجه نحو مناطق 1.3815 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن كسر 1.3650 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يستهدف زيارة مستويات 1.3520 ثم 1.3470 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد