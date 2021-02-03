شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يؤكد الكسر – تحليل - 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار كسر مستوى 1.2064 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، ليدعم استمرار الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1976.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، وقد يجري السعر عملية إعادة اختبار للمستوى المكسور قبل استئناف الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستويات 1.2064 ثم 1.2095 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1950 والمقاومة 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط