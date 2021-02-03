شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.2043 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2044، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2036، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.2050.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى ما قيمته 45.1 مقابل 48.0 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وصدور قراءة المؤشر ذاته ذلك لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس أيضا اتساع الانكماش إلى ما قيمته 39.5 مقابل 39.7 في كانون الأول/ديسمبر.

وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور القراءة النهائية لمؤشر مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد على انكماش عند 46.5 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 49.1 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تؤكد على انكماش عند 46.8 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل انكماش عند 47.0.

وصولاً إلى الكشف من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد على تقلص الانكماش إلى 45.0 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش 46.4 في كانون الأول/ديسمبر ، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي قبل أن نشهد من قبل إيطاليا صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.2% خلال كانون الثاني/يناير، بالتزامن مع الكشف أيضا عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح نمو 0.6% مقابل انكماش 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلي 0.9% مقابل 0.3%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس خلق نحو 48 ألف وظيفة مقابل فقد 123 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى ما قيمته 57.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 57.5 ومقابل اتساع عند 54.8 في كانون الأول/ديسمبر، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.7 مقابل 57.2 في كانون الأول/ديسمبر.