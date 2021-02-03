شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس تعلن تخفيضات تصل لـ70% فى الأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن فترة الأكازيون الشتوى قد تشهد رواجا عن العام الماضي وذلك بعد اعلان أكثر من 3000 محل ملابس المشاركة في الاكازيون الشتوى .

وأكد محمود الداعورعضو شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، أنه من المتوقع أن تصل نسبة التخفيضات على الملابس الجاهزة إلى 70٪ ، مضيفا أنها تخفيضات مميزة للمستهلك فى الوقت الحالى وقد يشهد سوق الملابس رواجا خلال فترة الأوكازيون، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك سيتابعان تطبيق التخفيضات المعلن عنها ، مشيرا إلى أن كل محل يحق له المشاركة فى الأوكازيون لمدة أسبوعين خلال مدة الشهر.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرار وزارى رقم "16” لسنه 2021 ببدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2021 اعتباراً من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر، وان يكون لكل محل أسبوعين ، وأن على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المقرر بداية فعاليات موسم الأوكازيون الشتوى فى السابع من فبراير المقبل وسيستمر لمدة شهر موضحا أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام بين 20 الى 50 % فى كافة المحافظات .

وأوضح العربي، أن الغرف التجارية بالمحافظات أكدت أن موسم التخفيضات المقبل سيشهد اقبالا كبيرا من التجار للمشاركة بشكل رسمى فى الأوكازيون لتنشيط حركة التجارة الداخلية و التى شهدت حالة من الركود خلال الفترة الماضية كما أشارت التوقعات السوقية أنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم إقبالا من المستهلكين أكبر من العامين الماضيين نظرا للتحسن المستمر فى مستوى الدخل للمواطنين .