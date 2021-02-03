شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن 120 – 140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 3-2-2021 استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وسجلت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها ،وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125 جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

وتتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، استكمال خطتها التنفيذية لبرامج ترقيم رؤوس الماشية وتطوير الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، وعمل ربرامج توعوية لنشر ثقافة التلقيح الإصطناعى، لتحسين المعدلات ورفع كفاءة الإنتاج الحيوانى وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، ومتابعة الولادات والمذبوحات وفقا للمعدلات حتى يتم تحديث الحصر بشكل دوري من أجل توفير البيانات الصحيحة والتي تساعد في وضع الخطط وتحديد احتياجات من اللحوم والأمصال والرعاية، ومراكز تجميع الألبان، والرقابة على عدم ذبح الإناث والبتلو من خلال لجان مرورية ومتابعة جادة لذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الهيئة تقوم بالرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والترقيم وتقديم كل الرعاية والمتابعة والتحصينات، والاهتمام بالتلقيح الاصطناعي كهدف رئيسى تسعى اليه الدولة من أجل تحسين السلالات الوراثية، متابعا، أنه يتم متابعة تكليفات وزير الزراعة بتجهيز الوحدات البيطرية بالمعدات اللازمة ، والتنسيق مع مراكز التقليح وتدريب الاطباء البيطريين على ذلك بالمراكز التابعة للوزارة.