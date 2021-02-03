شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثالث جلسة الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفض هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية وسط التفاؤل حول المزيد من التحفيز وحملات توزيع لقاح كورونا التي من شأنها أن تساهم في احتواء جائحة كورونا والعودة إلى وتيرة النمو الاقتصادي مع عودة الحياة الطبيعية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قمته 57.6 مقابل 55.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أظهرت تسارع النمو إلى 10.9% مقابل 3.4% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 3.4%.

وصولاً إلى إدلاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي بشهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في كانبيرا والذي جاء عقب ساعات من قرار بنك استراليا الاحتياطي في اجتماع الثاني من شباط/فبراير بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، الأمر الذي جاء متوافقة مع التوقعات، وقبل ساعات من كشف المركزي الاسترالي بعد غد الجمعة عن بيان السياسة النقدية.

بخلاف ذلك، تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت تراجعاً إلى 4.9% مقابل 5.3% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 5.6%، وسط أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.7%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، كما أوضحت قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص تسارع النمو إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4% في الربع الثالث.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.85% ليربح 15.63 نقطة ويصل إلى المستوى 1,862.65، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.67% ليربح هو الأخر 190.14 نقطة ويصل إلى المستوى 28,552.31.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.20% ليربح 10.85 نقطة ويصل إلى المستوى 5,511.94، بينما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.06% ليخسر 2.04 نقطة ويصل إلى المستوى 3,531.64.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.83% ليخسر 241.49 نقطة ويصل إلى المستوى 29,007.21، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.13% ليربح 4.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,100.97.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.29% ليربح 37.92 نقطة ويصل إلى المستوى 13,082.42، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.00% ليربح هو الأخر 67.70 نقطة ويصل إلى المستوى 6,830.30.