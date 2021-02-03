شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.35% بما يعادل -29.86 نقطة، ولكن بالرغم من هذا الانخفاض إلا أنه يظل مستنداً لدعم تلك القناة السعريه الصاعدة التي تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما نرى وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ويظل شرطنا قائماً وهو ثبات مستوى الدعم 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,527.40 ومستوى المقاومة 8,844.731.