شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي للجلسة الخامسة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة على التوالي من الأدنى له منذ 19 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 03:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.39% إلى مستويات 0.7220 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7192، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7225، بينما حقق الأدنى له عند 0.7187.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت تراجعاً إلى 4.9% مقابل 5.3% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 5.6%، وسط أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.7%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، كما أوضحت قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص تسارع النمو إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس خلق نحو 48 ألف وظيفة مقابل فقد 123 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى ما قيمته 57.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 57.5 ومقابل اتساع عند 54.8 في كانون الأول/ديسمبر، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.7 مقابل 57.2 في كانون الأول/ديسمبر.