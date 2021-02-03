الاقتصاد

تراجع معدلات البطالة في نيوزيلندا يفوق التوقعات خلال الربع الرابع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات سوق العمل للربع الرابع والتي أظهرت انخفاض قراءة مؤشر معدل البطالة إلى 4.9% مقابل 5.3% في الربع الثالث الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 5.6%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.7% في الربع الثالث، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، وأوضحت قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في الربع الثالث، لتعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى نفس النسبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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