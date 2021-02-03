شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الجزيرة (1020) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.21% بما يعادل -0.16 نقطة، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة.

لذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.44، ليستهدف مستوى الدعم 12.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.74 ومستوى المقاومة 13.44.