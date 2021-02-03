شكرا لقرائتكم خبر عن باعظيم يجني أرباحه – تحليل صباحي – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم باعظيم (4051) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.46% بما يعادل -3.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 116.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 138.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 120.00 ومستوى المقاومة 138.40.