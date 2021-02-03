شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يسيطر عليه اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كيمانول (2001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.97% بما يعادل -0.12 نقطة، تحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ولكن أمام ذلك يواصل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.00، ليستهدف مستوى الدعم المهم 11.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.80 ومستوى المقاومة 13.00.