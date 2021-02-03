شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بحر العرب (7201) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.90% بما يعادل 1.70 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 85.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 104.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 85.80 ومستوى المقاومة 100.00.