شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الكثيري (3008) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاتها لأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت -2.85% بما يعادل -2.80 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 94.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 107.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 90.00 ومستوى المقاومة 103.60.