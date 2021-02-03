شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، وليحاول في الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.15% بما يعادل 0.05 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 33.90، طيلة استقراره أدنى مستوى 35.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.15 ومستوى المقاومة 35.10.