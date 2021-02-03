شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم ريت يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم تعليم ريت (4333) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.15% بما يعادل 0.02 نقطة في جلسة اتسمت بالتذبذب، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 13.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.70 ومستوى المقاومة 13.96.