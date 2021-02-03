شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الخدمات الأرضية (4031) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.33% بما يعادل 0.40 نقطة، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 30.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 31.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.90 ومستوى المقاومة 31.10.