شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف يعرض نفسه للمزيد من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم طباعة وتغليف (4270) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.91% بما يعادل -0.44 نقطة، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 24.02، ليستهدف مستوى الدعم 20.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.52 ومستوى المقاومة 24.02.