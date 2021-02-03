شكرا لقرائتكم خبر عن السويس تحتضن أكبر مشروع قومى بعد العاصمة الإدارية الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت محافطة السويس فى السنوات الماضية نصيبا كبيرا في حجم تنفيذ المشروعات القومية التنموية التى تنفذها الدولة حاليا فى جميع أنحاء الجمهورية، وقد نالت محافظة السويس من المشروع القومى الطرق بنسبة كبيرا بسبب موقعها المتميز باعتبارها بوابة الدخول إلى شبه جزيرة سيناء للمقيمين بالدلتا وإقليم القاهرة الكبرى، وموقعها الجغرافى قرب العاصمة الإدارية التى أقيمت على حدودها الشرقية.

وشهدت محافظة السويس تنفيذ العديد من المشروعات وأهمها وأكبرها مشروع هضبة الجلالة، وهو ثانى أكبر مشروع قومى فى مصر بعد العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون عاصمة لمدينة العين السخنة وتجمعا سياحيا وترفيهيا على أعلى المستويات العالمية، إضافة إلى مدينة جبل الجلالة على مساحة 19 ألف فدان.

واعتمدت وزاره التخطيط 15.7 مليار جنيه لعدد المشروعات التنموية بالمحافظة والتى يصل إلى 163 مشروعًا، بخطة عام 20/2021 تبلغ 15,7مليار جنيه بنسبة زيادة 15% عن خطة عام 2019/2020، وتمثل 6٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، بحيث تصل نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة السويس تصل إلى 14%.

طريق النفق شرم الشيخ

طريق النفق شرم الشيخ الجديد ضمن المشروعات القومية، وهو طريق يبدأ من المنفذ الشرقى لنفق الشهيد أحمد حمدى، ويمتد بطول 342 كيلو حتى مدينة شرم الشيخ، ويمر الطريق بمدن رأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس ثم طور سيناء.

وبدأت اعمال التنفيذ عام 2018، ويضم كل اتجاه 3 حارات، وتقطع السيارات الطريق الجديد فى أقل من 3 ساعات فقط.. ويعد طريق النفق - شرم الشيخ، ضمن المشروع القومى للطرق، لربط العاصمة بالمدن الساحلية ويشمل مشروع الطريق إنشاء شبكة من محطات خدمية لتموين السيارات ونقاط إسعاف واستراحات خدمية على الطريق.

وعن المشروعات التى يتم تنفيذها خ برامج رصف وتطوير شبكة الطرق الداخلية خلال الفترة ما بين العامين 2018/2019، و2020/2021، وتتضمن تنفيذ 72 مشروعًا بأطوال 120 كم بتكلفة إجمالية تقدر بـ460 مليون جنيه

كما يتم تنفيذ شبكات صرف الأمطار للطرق الجديدة والقائمة، إلى جانب تنفيذ مشروعات لمد وتدعيم شبكات الإنارة بتكلفة تصل إلى 107 ملايين جنيه خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة، تم تنفيذ 28 مشروعًا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 80 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من العام المالي 2018/2019، وحتى العام المالي 2020/2021، تضمنت إنشاء وتطوير ورف كفاءة عدد من الحدائق والميادين العامة بالمحافظة

بجانب تنفيذ مشروعات أخرى للتنسيق الحضاري، من بينها رفع كفاءة وتطوير مناور تعاونيات القاهرة بعد معالجة مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة، وكذا مشروع سحب المياه الجوفية بمنطقة بركة السلام، وردم وتسوية هذه المنطقة، إلى جانب إنشاء أسواق حضارية بعدد من المناطق، في إطار التعامل مع ظاهرة الأسواق العشوائية

وعن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، يتم تنفيذ 29 مشروعاً بتكلفة وصلت إلى 607 ملايين جنيه، منها محطات الأربعين، وزرب الجديدة، والجبايات، والحرفيين، بجانب الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة عتاقة بطاقة إجمالية 150 ألف م3/يوم، بهدف معالجة مياه الصرف الصحي، واستيعاب التصرفات الواردة من المحافظة، والتى تتخطى 200 ألف م3/يوم، إلى جانب الانتهاء من مشروع محطة مياه أبو عارف بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بما يسهم في دعم احتياجات حى الجناين، ومدينة تعاونيات السويس من المياه، وكذا توفير 5600 غطاء من خامة GRP، للبالوعات المكشوفة والتالفة، والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين.