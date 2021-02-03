شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ثلاثى لبحث مشكلة مراكز الصيانة الوهمية للأجهزة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، عن أنه سيتم عقد اجتماع بين غرفه الصناعات الهندسية والرقابه الصناعية وحماية المستهلك وذلك يوم الأحد القادم فى مقر حماية المستهلك لدراسه مشكلات مراكز الصيانة الوهمية للأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وأضاف المهندس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا الاجتماع الثلاثى يأتى فى إطار محاولات الغرفة لمواجهة مراكز الصيانة الوهمية للأجهزة الكهربائية، والتى تسبب تدمير لسمعة بعض الشركات، وكذلك تؤثر بالسلب على حقوق المستهلك فى الحصول على خدمات حقيقة لما بعد البيع.

وحذرت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من مراكز الصيانة الوهمية الخاصة بماركات وشركات الأجهزة المنزلية والكهربائية، مؤكدًا أن الإعلانات المنشورة على بعض القنوات الفضائية غير الشهيرة لمراكز وهمية وتعرض المواطنين للنصب.

وأشار إلى أن مراكز وهمية تضع إعلانات على قنوات عدة، لماركات شهيرة في قطاع صناعة الأجهزة الكهربائية، وهذه الشركات لا تعلم شيء عن تلك المراكز، مشيرا إلى أن الغرفة تلقت عدة شكاوى من الشركات المصنعة بمعاناتها من استمرار إعلانات هذه المراكز رغم أنها ليس لها علاقة بالشركات.

وأضاف المهندس أن المراكز الوهمية تعرض المواطن للنصب، لأنه يدفع رسوم كبيرة فى خدمة غير معتمدة، ويمكن أن يعرض الأجهزة التى لديه للتلف نتيجة استخدام خامات غير أصلية وتعرض الأجهزة للتدمير والتلف مع الوقت، ويجب أن يتأكد المستهلك أن مركز الخدمة الذى يتعامل معه، هو مركز الشركة نفسها وليس وسيط.