شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: القاهرة تتصدر المحافظات فى مشروعات الإسكان بـ14.8 مليار جنيه خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها عن تصدر محافظة القاهرة باقى المحافظات من حيث تكلفة المشروعات فى قطاع الاسكان بقيمة 14.8 مليار جنيه، بنحو 104 مشروعاً، تلتها الجيزة بقيمة 10.7 مليار جنيه، بعدد 44 مشروعاً، ثم محافظة أسيوط، بقيمة 6.2 مليار جنيه، بعدد 26 مشروعاً، والقليوبية بقيمة 5.8 مليار جنيه، بعدد 48 مشروعاً، والشرقية 5.4 مليار جنيه، بنحو 37 مشروعاً، والمنوفية بقيمة 2.9 مليار جنيه، بعدد 49 مشروعاً، وقنا 2.5 مليار جنيه، بعدد 22 مشروعاً، ومطروح بقيمة 2.3 مليار جنيه، بعدد 4 مشروعات.

وأوضح تقربر لوزاره التخطيط عن حصاد مرحلة البناء" فى قطاع الإسكان خلال الفترة (18/2019 -19/2020)،انه تم الإنتهاء من تنفيذ 689 مشروعاً بقطاع الإسكان بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 72.6 مليار جنيه، فى كافة محافظات الجمهورية، منها 310 مشروعاً خلال العام المالي (19/2020)، بتكلفة 24.3 مليار جنيه.