شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة إم جى Hs الجديد موديل 2021 فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي السيارة إم جى طراز HS موديل 2021 بفئتين وهم كالاتي :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 405 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LFC EDITION 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 410 آلاف جنيه بخلاف النسخة الرياضية من اصدار ليفربول .

أبرز المواصفات:

تأتى السيارة ام جى hs بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى “تيربو”، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 169 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكوم من 7 سرعات.

كما تأتى واجهة السيارة بإضافات من الكروم وشبكة كبيرة الحجم ومصابيح ليد ومصابيح ضباب، فيما حصلت على خلفية كلاسيكية .

تحتوى السيارة على مقاعد رياضية وهى الوحيدة التى تتمتع بنظام سوبر سبورت من بين جميع السيارات في فئتها وتضم أيضا نظام المساعدة على الخروج من الركن.

تهتم MG بعناصر الأمان كأحد أبرز مكونات السيارة، فتجد أن MG HS تحتوى على 6 وسائد هوائية، وفرامل ABS.

ونظام الثبات الإلكترونى EBS وفرامل يد إلكترونية ومانع للسرقة ونظام مراقبة ضغط الإطارات وأيضا مواصفات الأمان لمقعد الأطفال.

حصدت السيارة على خمس نجوم فى إختبارات الـ((EURO – NCAP وهى الشهادة الخاصة بإختبارات الأمان للسيارات في أوروبا .