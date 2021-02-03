شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثالث جلسات الأسبوع الحالي ليغلق عند مستوى 6283 نقطة، منخفضا لثاني جلسة على التوالي، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6180 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6350 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,261 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,305 نقطة