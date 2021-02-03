شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 10517 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 10400 نقطة، في ظل عدم وجود اي إشارات ذات اهمية على المؤشرات الفنية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين مستوى 10650 ومستوى 10400 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,481 وبين مستوى المقاومة هو 10,592 نقطة