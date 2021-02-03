شكرا لقرائتكم خبر عن المدن (ALMUDON) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 24 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 24.50 فلس، كما نلاحظ انطلاق ا شارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 22 فلس كمستوى أول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.7 بينما مستوى المقاومة هو 24.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط