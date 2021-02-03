شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 20.70 فلس، في ظل استمرار تدني كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 20 فلس كمستوى أول ثم 18.60 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 22 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.5 بينما مستوى المقاومة هو 21.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط