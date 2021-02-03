شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيلات (TAHSSILAT) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 25 فلس، متجاوز مستوى مقاومته السابق عند 22 فلس، كما تجاوز السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات أعلى قد تصل الى 35 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 21 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22 بينما مستوى المقاومة هو 27.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد