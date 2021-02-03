شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ت (GINS) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 849 نقطة، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 788 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 700 فلس كمستوى أول ثم 610 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 900 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 743.0 بينما مستوى المقاومة هو 810.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط