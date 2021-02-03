شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ (SALBOOKH) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 41.30 فلس، متجاوزا بذلك هدفه السعري عند مستوى 40 فلس، كما اغلق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 47 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 40 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.4 بينما مستوى المقاومة هو 41.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد