شكرا لقرائتكم خبر عن ع عقارية (ARABREC) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 28.50 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 27.40فلس، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 26 فلس كمستوى أول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 28.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.1 بينما مستوى المقاومة هو 28 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط