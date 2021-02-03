شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى ليغلق امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 122 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 120 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد أعلى خط الصفر، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 130 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى118 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 119.0 بينما مستوى المقاومة هو 124.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد