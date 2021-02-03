شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 76.90 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 75 فلس، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 79 فلس كمستوى أول ثم 81 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 75 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 75.6 بينما مستوى المقاومة هو 78.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد