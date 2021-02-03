شكرا لقرائتكم خبر عن أولى تكافل (FTI) يقفز لأعلى -تحليل صباحي- 03-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 57.50 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اغلق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 70 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 52 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 56.1 بينما مستوى المقاومة هو 58.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد