شكرا لقرائتكم خبر عن "ألفابت" تحقق أرباحا قياسية للربع السنوي الثاني على التوالي رغم الجائحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ألفابت" مالكة "جوجل" و"يوتيوب" تحقيق أرباح فصلية قياسية للربع السنوي الثاني على التوالي على الرغمن من جائحة "كورونا" مما دفع السهم في تداولا ما بعد إغلاق جلسة الثلاثاء للارتفاع بنسبة 7%.



وسجلت "ألفابت" أرباحا بحوالي 15.23 مليار دولار أو ما يعادل 22.30 دولار لكل سهم في الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بنحو 10.67 مليار دولار أو 15.35 دولار لكل سهم في نفس الفترة من عام 2019.



وارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة التكنولوجيا الأمريكية إلى 46.43 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020 من 46.08 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.



كان محللون قد توقعوا تحقيق "ألفابت" أرباحا بحوالي 10.92 مليار دولار أو 15.77 دولار لكل سهم وإيرادات بنحو 43.85 مليار دولار.



هذا، وقفد قفزت إيرادات "جوجل" من أعمال الحوسبة السحابية بنسبة 47% إلى 3.83 مليار دولار في الربع الرابع.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 1.4% إلى 1919.2 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1949.3 دولار وأقل سعر عند 1906.3 دولار.