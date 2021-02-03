شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تسجل إيرادات بنحو 125 مليار دولار ومؤسسها "جيف بيزوس" يتنحى عن منصبه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "أمازون دوت كوم" تحقيق نتائج أعمال فصلية قياسية خلال الثلاثة أشهر المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول عام 2020، كما أعلن المدير التنفيذي ومؤسس الشركة "جيف بيزوس" التنحي عن منصبه.



وبلغ صافي ربح "أمازون دوت كوم" نحو 7.222 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي مقابل 3.268 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود، سجلت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أرباحا فصلية قدرها 14.09 دولار لكل سهم في آخر ربع سنوي من عام 2020 مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق أرباح عند 7.23 دولار لكل سهم.



وقفزت إيرادات "أمازون" إلى 125.5 مليار دولار في الربع الرابع من 87.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، فيما توقع محللون إيرادات عند 119.7 مليار دولار.



وفي خطوة مفاجئة، أعلنت "أمازون" أن مديرها التنفيذي "جيف بيزوس" سيتنحى عن منصبه في الربع الثالث من هذا العام، وسوف يتولى بعده "أندي جاسي" الذي عمل لفترة مسؤولا عن وحدة الحوسبة السحابية في الشركة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 1.1% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 3380 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 3427.7 دولار وأقل سعر عند 3361.1 دولار.