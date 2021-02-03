شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها "الداو جونز" يقفز بنحو 475 نقطة في ختام التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، وذلك بفعل هدوء المضاربات في وول ستريت وترقب صدور بيانات التوظيف في الولايات المتحدة.



وسوف تصدر غدا بيانات مؤشر "إيه دي بي" لوظائف القطاع الخاص الأمريكي وسط توقعات بإضافة 48 ألف وظيفة في الشهر الماضي بعد فقدان 123 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول.



كانت "وول ستريت" قد شهدت في الآونة الأخيرة مضاربات حادة من المستثمرين الأفراد على أسهم مثل "جيم ستوب" بعد رهان صناديق تحوط على هبوطه.



وفي سوق الخام، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 2.3% أو ما يعادل 1.21 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 54.76 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 55.2 دولار وأقل سعر عند 53.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2% أو ما يعادل 1.11 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 57.46 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 58.05 دولار وأقل سعر عند 56.3 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.6% (ما يعادل 475 نقطة) إلى 30687 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30840 نقطة وأقل مستوى عند 30276 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 209 نقاط) إلى 13612 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13652 نقطة وأقل مستوى عند 13535 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 52 نقطة) إلى 3826 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3843 نقطة وأقل مستوى عند 3791 نقطة.