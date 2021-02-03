شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة في عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية العاملة في دولة الإمارات إلى 3899 فرعاً مع نهاية شهر يناير 2020، وذلك بحسب الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي.

ويأتي النمو الكبير المسجل في عدد فروع الشركات الأجنبية والخليجية العاملة في الدولة، مدعوماً بارتفاع وتيرة النشاط في غالبية الأنشطة الاقتصادية خلال شهر يناير الماضي.

وتظهر إحصائيات السجل أن مقر عمل هذا النوع من فروع الشركات يتوزع بين المناطق الحرة المقامة في مختلف إمارة الدولة، وداخل المدن لتلك التي صدرت لها تراخيص للعمل من قبل الدوائر الاقتصادية.

ويتضح من خلال الإحصائيات إضافة فروع الشركات الأجنبية والخليجية في بعض المناطق الحرة في الدولة إلى السجل الوطني الاقتصادي، اعتباراً من بداية العام الجاري وهي الفروع التي لم يكن يتم توثيقها في السجل في العام الماضي.

وفي التفاصيل فقد بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية في الدولة 3087 فرعاً مع نهاية شهر يناير الماضي. فيما وصل عدد فروع الشركات الخليجية 812 فرعاً خلال فترة الرصد ذاتها.

ويعمل هذا النوع من فروع الشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة، ويقع الجزء الأكبر منها في إماراتي دبي وأبوظبي. (وام)