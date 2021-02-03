شكرا لقرائتكم خبر عن 562 فرعاً للمصارف الوطنية في الإمارات.. 103 أجنبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تراجع عدد فروع البنوك الوطنية في الإمارات من 562 فرعاً في نهاية العام الماضي، إلى 560 فرعاً في نهاية يناير الماضي، مع إغلاق بنك «المشرق» فرعين تابعين له في إمارة دبي في الشهر الماضي. وأظهرت أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي أن مجموع الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية وصل إلى 617 في نهاية يناير الماضي، مع استقرار عدد مكاتب الصرف عند 23 مكتباً، واستقرار وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية عند 34 وحدة.

وبحسب بيانات «المركزي» ارتفع عدد فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بإضافة 3 فروع جديدة بواقع فرعين لبنك «الخليجي» (فرنسا) إس إيه، وفرع واحد جديد لبنك حبيب المحدود، ليصل بذلك إجمالي عدد فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 103 مقابل 100 فرع في نهاية ديسمبر 2020.

واستقر عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية مع مكاتب الصرف التابعة للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة عند 24 مكتباً ووحدة في نهاية يناير الماضي.

وبذلك وصل العدد الإجمالي لفروع البنوك العاملة في الدولة، بما يشمل الأجنبية والمحلية، إلى 663 فرعاً في نهاية يناير 2021، مقابل 662 فرعاً في نهاية العام الماضي.