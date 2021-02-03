شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تتجاوز التوقعات.. 57 مليار دولار الإيرادات الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم «ألفابيت»، الشركة الأم لـ «جوجل»، بنسبة 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق، الثلاثاء بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح في الربع الرابع فاقت توقعات المحللين.

وبلغت الأرباح في الربع الأخير من عام2020 مبلغ 22.30 دولار للسهم، مقابل توقعات عند 15.90 دولار للسهم فقط بحسب محللي «رفينيتيف». ونمت عائدات «ألفابيت» بنسبة 23% على أساس سنوي في الربع الرابع.

وسجلت الشركة إيرادات 56.90 مليار دولار، مقابل توقعات عند 53.13 مليار دولار.

وافقت إيرادات «جوجل كلاود» الفصلية توقعات المحللين 3.83 مليار دولار، فيما تجاوزت إيرادات إعلانات يوتيوب التوقعات محققة 6.89 مليار دولار مقابل 6.11 مليار دولار توقعات StreetAccount.

حطمت الشركة الدخل التشغيلي من أعمالها السحابية لأول مرة: خسرت الشركة 5.61 مليار دولار خلال العام بأكمله، و1.24 مليار دولار خلال الربع الرابع، مما يدل على أن العمل لا يزال في وضع الاستثمار.