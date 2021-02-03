شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم التقنية تقود ارتفاعاً حاداً لـ «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد الثلاثاء لثاني جلسة على التوالي بدعم من مكاسب لأسهم أمازون دوت كوم وألفاببت المالكة لجوجل قبيل إعلان الشركتين نتائجهما وآمال بتقدم في حزمة تحفيز جديدة لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في وول ستريت مرتفعا 476.09 نقطة، أو ما يعادل 1.58 بالمئة، إلى 30688.00 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 52.45 نقطة، أو 1.39 بالمئة، ليغلق عند 3826.31 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 209.38 نقطة، أو 1.56 بالمئة، ليغلق عند 1361.78 نقطة.

أسهم أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بدعم من آمال في تعاف اقتصادي أسرع، وساهمت بيانات إيجابية للنمو الاقتصادي وتوقعات مشجعة لأسماء كبرى مثل ايرباص وإل.في.إم.اتش. في وضع مؤشر المنطقة على مسار نحو محو خسائر ثقيلة تكبدها الأسبوع الماضي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، إذ تقدم 1.3 بالمئة بدعم من مكاسب ذات قاعدة عريضة بعد أن خسر أكثر من ثلاثة بالمئة في الأسبوع الماضي على خلفية مخاوف حيال بطء توزيع لقاحات كوفيد-19 في منطقة اليورو.

أظهرت بيانات أولية أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بأقل من المتوقع في الربع الرابع من 2020، إذ لا يزال اقتصادا ألمانيا وإسبانيا الكبيرين قادرين على تحقيق نمو طفيف.

وقفز سهما إل.في.إم.إتش وكيرينج المالكتين لعلامات فاخرة 3.4 بالمئة وواحدا بالمئة على الترتيب بعد أن رشحت بيرينبرج للسمسرة السهمين، مشيرة إلى أن العوامل الهيكلية الدافعة للطلب على المنتجات الفاخرة لا تزال على قائمة.

وارتفع سهم شركة صناعة الطائرات إيرباص بعد تحديث من مورجان ستانلي بشأن زيادات في الإنتاج لم تكن محسوبة.

وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية في بورصة لندن الأقل ربحا بين المؤشرات في المنطقة، متأثرا بتقارير عن أن التحور الذي حدث لفيروس كورونا في بريطانيا تطور إلى سلالة جديدة مقلقة، وهو ما قد يقوض كفاءة اللقاحات.

أسهم اليابان تربح

ومن جهتها، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي الثلاثاء، لتتعافى من مبيعات كثيفة شهدتها الأسبوع الماضي، إذ نما التفاؤل بشأن أرباح الشركات المحلية والأمريكية مما دعم المعنويات.

وصعد المؤشر نيكاي 0.97% إلى 28362.17 نقطة، فيما قادت أسهم شركات السلع الاستهلاكية وصناعة المواد والعقارات المكاسب. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.83% إلى 1844.91 نقطة.

فضلا عن ذلك، تعلن العديد من الشركات اليابانية عن الأرباح هذا الأسبوع، فيما يراهن بعض المستثمرين على أن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي سيرفع أرباحها.

واستفادت الأسهم أيضا من آمال بشأن المزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع أعداد من تلقوا التحصين من فيروس كورونا.

وتصدر سهم سكك حديد وسط اليابان قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر توبكس، إذ ارتفع 3.31% وتلاه سهم شركة سوني الذي ربح 3.05%.

وتذيلت أسهم كينيس كورب وهويا كورب قائمة الأسهم على المؤشر إذ تراجعت 2.12% و1.81% على الترتيب.

وتقدم 154 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 68. (وكالات)